Монтоя с интересна теория защо Верстапен остана в Ред Бул

  • 15 авг 2025 | 15:21
  • 752
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя разкри интересна теория защо 4-кратният световен шампион Макс Верстапен е решил да остане и догодина в Ред Бул. Според колумбиеца, Макс този сезон не е имал възможност да “защити цената си” при преговорите за нов договор с други отбори, най-вече Мерцедес.

Верстапен потвърди в Унгария, че остава до края на 2026 в Ред Бул, въпреки че до последно преговаря с Тото Волф за трансфер в Мерцедес. Но в последните 12 месеца позицията на Макс е отслабнала, основно заради изоставането на Ред Бул и тази година той е аутсайдер в битката за световната титла. Според Монтоя, ако миналата година Верстапен е можел да поиска 100 милиона долара заради доминацията си, то сега вече не е в тази позиция.

“Не мисля, че Макс имаше някакъв избор - обясни Монтоя пред Coinpoker. - Ако аз преговарях с Макс миналата година, когато той спечели световната титла, той щеше да ми иска заплата 100 милиона долара.

“Тази година той кара по-слаб автомобил. И цената може да е 50 милиона долара. Може би това е била причината, заради която той е останал. Може би Макс е смятал, че може да получи 50 милиона и който и да преговаря с него ще е в по-силна позиция, като ще знае, че Макс има по-голямо желание да се махне, отколкото другият тим да го привлече.

“Миналата година бяха необходими много пари, за да се привлече Макс. Тази година мисля, че вече може да се преговаря с него. Можеш да му предложиш по-разумни пари. Тото може да предложи на Макс половината от това, което щеше да му иска той миналата година.”

Снимки: Imago

