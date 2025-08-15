Борислав Младенов пред Sportal.bg на рождения си ден: Пожелавам си да съм здрав и утре да спечелим мача

Мъжкият национален отбор по баскетбол се изправя срещу Австрия в "Арена Ботевград" утре в трети мач от световните предквалификации. Преди това гардът Борислав Младенов застана пред камерата на Sportal.bg първо, за да си пожелае нещо за рождения си ден днес, а след това и да разкрие какво трябва да променят "лъвовете", за да запишат успех в срещата в Ботевград.

“Аз си пожелавам да бъда здрав, пожелавам си само здраве и щастие и баскетболни успехи, но си пожелавам най-вече утре да се опитаме да спечелим мача.



Не е важно с колко точки ще бием, важна е победата. Знам, че са важни точките, но първо да се опитаме да спечелим мача, после ще гледаме точките. Трябва да сме агресивни. В Австрия първите 20 минути не бяхме агресивни, бяхме ги проспали честно казано. Събудихме се в третата и четвъртата част. Трябва да сме по-агресивни и с по-голямо желание.", заяви Младенов.

Той говори и за контузията на Александър Стоименов, както и за включването на Лъчезар Тошков в състава на "трикольорите".

“Честно казано доста. Сашо е доста важен играч, както и Данчо и Брандън Йънг, но Сашо е много важен играч за нас и това малко или много ще се отрази. Пак трябва да компенсираме с много други неща, трябва всеки да е малко повече от нужното, да гледаме да стоим един до друг в такъв момент, просто да играем заедно и да се опитаме да дадем максимума.



Лъчо може да даде енергия. Той е супер добър защитник, супер добър гард в нападение за отбора. Доста може да даде в нападение и в защита.", смята националът.

Цялото интервю с Борислав Младенов, вижте в нашето видео!