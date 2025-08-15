Проблемите не помрачиха доброто настроение на националите преди мача с Австрия

Мъжкият национален отбор тренира в завидно добро настроение преди изключително важния мач с Австрия от предварителните световни квалификации. Срещата е утре от 18:00 часа в "Арена Ботевград", а днес "лъвовете" на Росен Барчовски се забавляваха по време на последното занимание в спорното съоръжение в Ботевград, видя екипът на Sportal.bg.

Отстрани тренировката изгледа Александър Стоименов, който е с изкълчен глезен и няма да бъде на разположение за сблъсъка с австрийците. В тренировъчния процес пък се включи гардът Лъчезар Тошков.



От състава отпаднаха Брандън Йънг, който е с разтежение на бедрото и Йордан Минчев, чийто клубен тим не разрешава да играе за България в следващите срещи.

Рождениците Борислав Младенов и Николай Михайлов пък почерпиха съотборниците си и щаба.

Припомняме ви, че България загуби със 76-88 от Австрия първия мач от пресявките за Световното първенство в Катар през 2027-а година, а след това отстъпи със 70-81 на Нидерландия. Евентуално класиране на "трикольорите" в следващата фаза преминава през задължителен успех утре с над 12 точки. Всяка победа с победа с повече от 12 точки прави по-лека задачата на българите за последния мач, тъй като всеки успех с повече от 12 точки намалява търсената разлика от над 11 точки в четвъртия мач, който ще се изиграе на 20 август в Нидерландия.

Ако България обаче загуби срещата утре или победи с по-малко от 11 точки, то шансовете за класиране приключват.

Снимки: Sportal.bg