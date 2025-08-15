Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Проблемите не помрачиха доброто настроение на националите преди мача с Австрия

Проблемите не помрачиха доброто настроение на националите преди мача с Австрия

  • 15 авг 2025 | 14:44
  • 756
  • 0

Мъжкият национален отбор тренира в завидно добро настроение преди изключително важния мач с Австрия от предварителните световни квалификации. Срещата е утре от 18:00 часа в "Арена Ботевград", а днес "лъвовете" на Росен Барчовски се забавляваха по време на последното занимание в спорното съоръжение в Ботевград, видя екипът на Sportal.bg.

Отстрани тренировката изгледа Александър Стоименов, който е с изкълчен глезен и няма да бъде на разположение за сблъсъка с австрийците. В тренировъчния процес пък се включи гардът Лъчезар Тошков.

От състава отпаднаха Брандън Йънг, който е с разтежение на бедрото и Йордан Минчев, чийто клубен тим не разрешава да играе за България в следващите срещи.

Рождениците Борислав Младенов и Николай Михайлов пък почерпиха съотборниците си и щаба.

Припомняме ви, че България загуби със 76-88 от Австрия първия мач от пресявките за Световното първенство в Катар през 2027-а година, а след това отстъпи със 70-81 на Нидерландия. Евентуално класиране на "трикольорите" в следващата фаза преминава през задължителен успех утре с над 12 точки. Всяка победа с победа с повече от 12 точки прави по-лека задачата на българите за последния мач, тъй като всеки успех с повече от 12 точки намалява търсената разлика от над 11 точки в четвъртия мач, който ще се изиграе на 20 август в Нидерландия.

Ако България обаче загуби срещата утре или победи с по-малко от 11 точки, то шансовете за класиране приключват.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Николай Грозев остава в Балкан

Николай Грозев остава в Балкан

  • 15 авг 2025 | 12:26
  • 446
  • 0
Играчите на Рилски спортист преминаха функционални изследвания

Играчите на Рилски спортист преминаха функционални изследвания

  • 15 авг 2025 | 11:33
  • 467
  • 0
Нова загуба в Словения

Нова загуба в Словения

  • 15 авг 2025 | 02:32
  • 1840
  • 0
Юношите до 16 години със загуба от Исландия

Юношите до 16 години със загуба от Исландия

  • 15 авг 2025 | 01:43
  • 602
  • 3
Порзингис с изказване за Лука Дончич

Порзингис с изказване за Лука Дончич

  • 14 авг 2025 | 18:07
  • 1598
  • 0
България е на 61-о място в ранглистата на ФИБА при жените

България е на 61-о място в ранглистата на ФИБА при жените

  • 14 авг 2025 | 17:52
  • 990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 2302
  • 2
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 17970
  • 26
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

  • 15 авг 2025 | 13:14
  • 9141
  • 29
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 493
  • 0
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 7392
  • 6
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 12797
  • 10