Георги Миланов в "Гостът на Sportal.bg"
Джейлън Браун поведе Бостън към триумф срещу Индиан

  • 27 дек 2025 | 11:18
  • 85
  • 0
Джейлън Браун поведе Бостън към триумф срещу Индиан

Джейлън Браун отбеляза 30 точки, а Бостън Селтикс удължиха победната си серия до четири мача, след като се наложиха Индиана Пейсърс със 140:122 в Индианаполис.

Браун нанизва поне 30 точки за осми пореден мач. Лари Бърд държи рекорд на Селтикс за последователни мачове с поне 30 точки (девет през 1984-85).

Пейтън Причард добави 29 точки, 9 борби и 5 асистенции за Бостън, които изоставаха с 15 през първата четвърт. Сам Хаузър влезе от пейката и се отчете с 23 пункта. Бостън също получи 21 точки, 5 борби и 6 асистенции от гарда Дерик Уайт.

Норман Пауъл отбеляза 25 точки, а нападателят Пеле Ларсон във втората си година в лигата добави най-високия си резултат в кариерата - 21, като Маями Хийт се откъсна в края на мача срещу Атланта- 126:111, прекъсвайки серия от три загуби.

Хийт се справи в отсъствията на Тайлър Херо (контузия на пръста на крака) и Бам Адебайо (отслабване в края на мача поради болки в кръста),

Трей Йънг записа най-високия си резултат в мача - 30 точки за Атланта, докато Джейлън Джонсън отбеляза 24 точки, девет борби и 10 асистенции за 12-ия си пореден „дабъл-дабъл“ - най-дългата серия в НБА този сезон.

Коби Уайт отбеляза 9 от своите 13 точки през четвъртата четвърт, а Зак Колинс и Тре Джоунс имаха по 15 пункта, за да доведат Чикаго до победа срещугостуващия от Филаделфия със 109:102.

Джоел Ембид (31 точки), Тайрис Макси (27) и Пол Джордж (15) поддържаха Филаделфия на повърхността, преди отборът да се провали в края на мача.

Кийонте Джордж завърши представянето си с 31 точки, като вкара 2,1 секунди преди края, Лаури Маркканен добави 30 пункта, а Юта Джаз се наложи над Детройт Пистънс със 131:129 в Солт Лейк Сити.

Джордж добави 8 асистенции и 7 борби, за да прекъсне серията си от четири загуби. Брис Сенсабо се отчете с 20 точки за успеха.

Кейд Кънингам поведе Детройт с 29 точки и 17 асистенции, но отборът допусна втората си загуба в девет мача.

