Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

Олимпиакос, с българския национал Александър Везенков в състава си постигна важна победа с 97-94 като гост на Виртус Болоня в 18-ия кръг на Евролигата, а Йоргос Барцокас поздрави играчите си в съблекалнята.

След края на срещата старши треньорът на гръцкия гранд поздрави своите играчи за представянето им, подчертавайки, че са спечелили на труден терен, показвайки динамиката и нивото на отбора, както се вижда и от кадрите зад кулисите, публикувани от баскетболния клуб.

„Страхотна победа в трудна обстановка и при тежки условия в края. Трябваше да изпитаме характера си до самия край. Отлична работа, това беше нещо, от което наистина се нуждаехме. Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор. Нека продължим така, момчета.“, каза баскетболният специалист.