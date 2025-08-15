Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Селекционерът на България Росен Барчовски коментира каква е ситуацията в националния ни тим преди утрешния двубой с Австрия в Ботевград от предварителните световни квалификации. Нашите са с две поражения от две срещи, а в сряда ще се изправят в последния си мач срещу Нидерландия.

“Единственият начин да се класираме е като спечелим някой мач. В противен случай, да правим сметки без да сме победили никого, изглежда смешно. Имаше една стара приказка още от мое време - колкото повече падаме, толкова повече шансовете ни се увеличават. Нека първо утре изиграем мача като хората, да спечелим, пък тогава ще правим сметки. Все пак, за да са наясно привържениците на баскетбола, на нас са ни необходими за класиране задължително две победи. С колкото повече победим Австрия тук, с толкова по-малко можем да бием Нидерландия. Трудна е сметката, нека първо да мина мачът утре”, сподели Барчовски, който утре ще празнува рожден ден.

Проблемите не помрачиха доброто настроение на националите преди мача с Австрия

Опитният специалист сподели какво е състоянието на получилия травма в глезена Александър Стоименов. “На тренировката онзи ден стъпи на крак на състезател. Първоначално изглеждаше много тежко, вчера резонансът показа, че няма счупване, пукване или някакви отоци, просто сериозно натъртване, но има още болка и трудно стъпва. За утрешния мач трябва някакво чудо да се случи, за да се възстанови, по-вероятно е да е готов за мача в Нидерландия в сряда”, обясни Барчовски пред медиите, сред които беше и Sportal.bg.

Треньорът потвърди, че голямата ни звезда Александър Везенков няма да играе утре, като се очаква да е аут и за последния мач в сряда. “Има ли шансове за Везенков да играе? Ако имаше такива, той щеше да се включи поне в тази тренировка”, сподели Барчовски.

Той коментира и темата за за младите и по-неопитни момчета в състава. “Те трябва да осъзнаят едно нещо - шансът не идва толкова често и трябва да го използват. Ясно е, че трябва да компенсираме с много енергия и желание, най-вече с атмосферата тук, надявам се тя да ни помогне. Дано да тръгне мачът добре и да си отпуснем малко душите. В този състав сме, нищо повече не мога да направя.

Понеже няма да играе Везенков и е летен период, не знам дали ще се получи такава атмосфера както в мача с Швеция. Достатъчно е да се напълни залата в голямата си част и да ни подкрепят каквото и да се случи. За нас е много важно да има подкрепа, когато ни е трудно”, продължи специалистът.

“Фокусът ни е върху борбата. Особено срещу Нидерландия ни беше много трудно, защото са много по-високи и атлетични от нас. Срещу Австрия също имахме проблем, макар и не чак такъв. Вижте, това е един елемент, върху който се работи с години, той не може да се поправи за 10-15 дена. Трудно е, но ще се опитаме да ги лимитираме в това отношение”, завърши Барчовски.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg