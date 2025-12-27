Популярни
  Саморазправа на Звезда на Партизан с фен предизвика бум на реакции в социалните мрежи

Саморазправа на Звезда на Партизан с фен предизвика бум на реакции в социалните мрежи

  • 27 дек 2025 | 11:27
  • 1652
  • 0
Баскетболистите на Партизан се изложиха в мача от 18-ия кръг на Евролигата срещу Макаби, в който загубиха пред своите фенове с 87-112. Запалянковците по трибуните ясно показаха с освирквания кои играчи смятат за излишни, а бившият баскетболист Тайрис Райс смята, че за Тайрик Джоунс е най-добре веднага да напусне сръбския гранд.

"Беше позор. И ще бъдем снизходителни. Защото Партизан не приличаше на сериозен отбор от Евролигата в мача от 18-ия кръг на Евролигата срещу Макаби, в който израелският тим победи със 112:87. Един от основните виновници, когото феновете обвиниха за напускането на Желко Обрадович, както и за лошата атмосфера, която цари в черно-белия лагер, е Тайрик Джоунс, и те ясно му го показаха, когато го освиркаха по време на мача в петък вечер, а той направи нещо, което не подобава на баскетболист на Партизан: след мача поиска да се саморазправи с най-верните привърженици на Партизан", анализират ситуацията сръбските медии.

Видеото от сблъсъка между Джоунс и феновете бързо се завъртя в социалните мрежи, а бившият баскетболист Тайрис Райс, смята, че за центъра на Партизан би било по-добре да напусне клуба възможно най-скоро, за да не влиза допълнително в конфликти с привържениците на "черно-белите". Райс сподели видеото, заснето след мача, към което добави и коментар:

"Трябва да го измъкнат оттам, човече. Забравете мачовете, как ще се движи из града с такова напрежение? Достатъчно е да е в ресторант и фен да отиде твърде далеч.", написа той.

Тайрис Райс знае, че подобни неща трябва да се избягват. По време на професионалната си кариера е играл за най-големите европейски отбори като Барселона и Панатинайкос, а в Евролигата е играл и за Химки. С Макаби Тел Авив през 2014 г. става шампион на Европа, което е най-големият успех в кариерата на бившия натурализиран национал на Черна гора. Райс не е единственият, който реагира на всичко, което се случи в „Белградска Арена“ – и легендарният Мича Берич, бивш баскетболист на Партизан и националния отбор на Югославия, се изказа след мача и ясно заяви, че "черно-белите" в момента са най-лошият отбор в Евролигата.

Снимки: Gettyimages

