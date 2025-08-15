Константин Костадинов пред Sportal.bg: Залата трябва да се напълни и да победим австрийците

Баскетболните национали продължават да се борят за класиране на основните световни квалификации, като утре излизат в решаващ мач от предварителните пресявки срещу Австрия. Пред това крилото Константин Костадинов говори пред камерата на Sportal.bg.

"Настроението е доста добро, много сме тренирали с момчетата да се подготвим за този мач. Залата трябва да се напълни и да победим австрийците. Според него не е било достатъчно бягането в първия мач с Австрия. В австрийския отбор имат много големи тели. Според мен ние сме по-пъргави, но това не го показахме в първия мач. Така, че в този трябва да го покажем, да ги надбягаме, да ги пазим много здраво и те ще се изморят в края на краищата.", заяви баскетболният национал.

Той говори и за липсата на контузения Александър Стоименов.

"Ще ни липсва със сигурност. Много талант има в него, много играе 1 в 1, със сигурност ще ни липсва, но трябва да затворим тези дупки.", както и за липсата на Александър Везенков - "Липсата е голяма, момчето е Евролига играч. Трябва ни със сигурност, но ние се борим и трябва да се борим и без него.", завърши Костадинов.

Цялото интервю с Константин Костадинов, вижте в нашето видео!