Константин Костадинов пред Sportal.bg: Залата трябва да се напълни и да победим австрийците

  • 15 авг 2025 | 17:08
  • 566
  • 0

Баскетболните национали продължават да се борят за класиране на основните световни квалификации, като утре излизат в решаващ мач от предварителните пресявки срещу Австрия. Пред това крилото Константин Костадинов говори пред камерата на Sportal.bg.

"Настроението е доста добро, много сме тренирали с момчетата да се подготвим за този мач. Залата трябва да се напълни и да победим австрийците.  Според него не е било достатъчно бягането в първия мач с Австрия. В австрийския отбор имат много големи тели. Според мен ние сме по-пъргави, но това не го показахме в първия мач. Така, че в този трябва да го покажем, да ги надбягаме, да ги пазим много здраво и те ще се изморят в края на краищата.", заяви баскетболният национал.

Той говори и за липсата на контузения Александър Стоименов.
"Ще ни липсва със сигурност. Много талант има в него, много играе 1 в 1, със сигурност ще ни липсва, но трябва да затворим тези дупки.", както и за липсата на Александър Везенков - "Липсата е голяма, момчето е Евролига играч. Трябва ни със сигурност, но ние се борим и трябва да се борим и без него.", завърши Костадинов.

Цялото интервю с Константин Костадинов, вижте в нашето видео!

