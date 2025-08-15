Пищиков и Герганов с интересно интервю пред Sportal.bg

Две от младите надежди на родния баскетбол - крилото Илиян Пищиков и гардът Георги Герганов, споделиха пред Sportal.bg как се чувстват преди мача с Австрия утре в зала “Арена Ботевград”, която познават доста добре. България излиза срещу Якоб Пьолтъл и компания с мисълта за задължителна победа.

Очакванията ни са винаги за победа. Излизаме да дадем всичко от себе си и се надяваме да победим. Не смятам, че са някакъв непреодолим съперник, така че дано тук, в Ботевград, се справим малко по-добре, да се чувстваме у дома и да ги победим.

В първия мач не успяхме да контролираме много нападението им и може би, според мен, направихме много глупави и прибързани грешки. Това им позволи да отворят по-голяма преднина и през целия мач бяхме догонващи в резултата.

Аз лично, откакто преместихме лагера тук, се чувствам много по-добре, чувствам се вкъщи, чувствам се уверен. Надявам се тук да ми гласуват повече доверие треньорите, за да покажа на какво съм способен и може би да се зарадваме вкъщи, в нашия град.

Публиката в нашия град я знаем каква е. Надяваме се да се напълни залата и зрителите да ни подкрепят повече. В Самоков имаше много хора, но както треньорите и другите казаха, настроението не се усещаше чак толкова приповдигнато. Надявам се тук да е по-различно и да можем да зарадваме хората”, сподели младата звезда на Балкан Пищиков.

“Личеше си, че има напрежение в играчите. Първите три части наистина не показаха на какво са способни и за жалост в последната четвърт не успяха да се върнат в резултата.

Напрежение у мен няма, защото тук сме момчета, които сме минали през всички национални гарнитури и сме играли един с друг още от деца. Отборът е млад, със сигурност ще играем с много енергия и желание и публиката се надявам да ни зареди още.

Искаме да зарадваме Ботевград с победа. Със сигурност в утрешния мач ще липсва т.нар. опит, но смятам, че ще го компенсираме с желание и със здрава игра. Нека утре направим просто един баскетболен празник”, пък коментира Герганов.

