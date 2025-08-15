Балкан с важна за феновете информация преди мача с Австрия

Балкан обяви важна за феновете информация, свързана с билетите за предстоящия мач от предквалификациите за Световното първенство в Катар през 2027 година с Австрия. Двубоят ще се изиграе в събота в “Арена Ботевград” и започва в 18:00 часа.

“Арена Ботевград е готова за решителната битка!

След като всички столове вече са подредени, залата очаква фенове от цялата страна, за да я напълним и с мощна подкрепа от трибуните да постигнем поредна знаменателна победа в сърцето на Ботевград.

Онлайн продажбата на билети е активна. Касите в Арена Ботевград вече работят! Не пропускайте шанса да бъдете част от това незабравимо спортно преживяване.

Цени на пропуските:

• Възрастни – 20 лв.

• Деца от 13 до 18 години – 10 лв. (50% отстъпка)

• Деца до 12 години – вход свободен (без право на седящо място)

Купете онлайн: https://balkan-basket.com/bg/tickets/list

Работно време на касите на “Арена Ботевград”:

15 август (петък):

10:00 – 12:00 ч.

16:00 – 18:00 ч.

16 август (събота):

От 14:00 ч. – до началото на мач”, написаха на страницата си във Фейсбук от Балкан.