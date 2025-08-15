Росен Барчовски избра състава за мача с Австрия

Селекционерът Росен Барчовски избра окончателния състав за третия мач на мъжкия национален отбор в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. Опитният специалист гласува доверие на 12 баскетболисти, които ще играят в домакинството срещу Австрия. Срещата от петия кръг в Група F ще бъде изиграна утре (събота) и ще стартира в 18:00 часа в „Арена Ботевград“.

От групата за мача с австрийците окончателно отпадна Александър Стоименов, който е с изкълчен глезен, но има шанс да играе в този срещу Нидерландия на 20 август. На негово място ще се включи повиканият по спешност Лъчезар Тошков. В окончателния състав попаднаха още Христо Бъчков и Георги Герганов, които са пред официален дебют с екипа на националите. Двамата ще заместят другия контузен – Брандън Йънг, както и Йордан Минчев, който игра в първите два мача.

Ето и на кои играчи ще разчита Барчовски:

Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Лъчезар Тошков;

„Лъвовете“ имат две загуби до този момент и се намират на последното трето място в групата. „Трикольорите“ се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за място в същинските квалификации.

Снимка: БФБаскетбол