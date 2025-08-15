Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

След отличното си представяне до момента и изиграването на поне 8 мача в евротурнирите, Левски си гарантира до момента прибавяне на 2,5 точки към клубния коефициент. Така "сините" ще имат поне коефициент от 7, ако отпаднат на тази фаза на надпреварата, за последните пет години.

Това се случва при положения, че Левски не е участвал два сезона в Европа, а активът е натрупан от елиминирането на ПАОК преди три години, както и достигането на плейофите в Лигата на конференциите през 2023, когато отборът на Николай Костов отпадна от германския Айнтрахт Франкфурт (1:1 и 0:2).

Скокът на Левски го нарежда на 200-о място в Европа, редом до Арис (Солун), Кайрат от Казахстан и шотландския Хибърниън, като по този показател "сините" ще бъдат втори по коефициент в България за следващия сезон. Далеч напред е Лудогорец, който също натрупа 2,5 през сезона и има общо 23,500, с което заема 75-о място в Европа.

Левски може рязко да увеличи коефициента си при елиминиране на АЗ Алкмаар и влизане в основната схема на Лига на конференциите. При класиране в Европа през следващия сезон, "сините" могат да бъдат поставени в първия кръг на Лига Европа (за разлика от този сезон) и във втория кръг на Лига на конференциите. Това едва ли ще се случи, ако тимът стартира в Шампионската лига, където през тази кампания последният поставен отбор на старта бе с коефициент 8.

ЦСКА ще има коефициент от 6,500, ако се класира в Европа, като "червените" записват отстъпление, след като не участват вече втори пореден сезон в турнирите. Арда (Кърджали) също се представи отлично, като вече има личен коефициент 4, което е повече от този на България - 3,675 до момента.