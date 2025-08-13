Популярни
Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

  • 13 авг 2025 | 14:50
Голямата звезда на българския Матей Казийски още не е подписал официално договор с вицешампиона на България Локомотив Авиа (Пловдив), но Sportal.bg разбра, кога 40-годишният волейболист, който е спечелил абсолютно всичко в световния клубен волейбол, ще изиграе първия си официален мач за вицешампиона на България.

Ако Матей Казийски и Локомотив подпишат официален договор, което се очаква да се случи в края на месеца, то Императора, както е известен в Италия, ще се присъедини към тима от Пловдив в края на месеца.

“Договорили сме се с Матей Казийски, но все още не сме подписали договор с него. Не искаме с волейболист с такъв ранг да подпишем по имейл. Това ще стане в края на месеца в Пловдив”, заяви мениджърът на Локомотив Людмил Найденов специално за Sportal.bg.

40-годишният посрещач трябва да е в състава на Локомотив Авиа още за първия официален двубой на вицешампионите на 18 октомври срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в полуфинала за Суперкупата на България, който ще се играе в зала “Левски София”.

При успех на Локомотив в полуфинала Матей Казийски ще атакува втори трофей в България, след като вече има спечелена Купа на България със Славия.

Най-вероятно, Казийски ще подпише договор с Локомотив за първия полусезон в Efbet Супер Волей и със сигурност ще играе за пловдивския тим, който е воден от Найден Найденов в най-важните двубои на отбора от НВЛ.

Освен това Матей Казийски се очаква със сигурност да играе за Локомотив Авиа и в двубоите от турнира за Купата на CEV.

Напълно възможно е пред втория полусезон Матей Казийски да се завърне в Суперлигата на Италия.

