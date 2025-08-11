Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талантливият нападател на ЦСКА Георги Чорбаджийски ще премине в отбора на Ботев (Враца), научи Sportal.bg. От началото на сезона 20-годишният футболист взе участие в три мача на "червените", но общото му време, прекарано на терена, е едва 61 минути.

Той се появи от резервната скамейка в двубоите срещу Ботев Пловдив (1:1), Спартак Варна (1:1) и Черно море (0:0), а срещу Локомотив (Пловдив) не намери място в групата.

Чорбаджийски игра в два мача за дублиращия тим на "армейците", като вчера дори вкара един от головете за успеха над Вихрен с 2:0. Той откри резултата срещу санданчани още преди да бяха изминали 60 секунди игра.

Дубълът на ЦСКА свали няколко футболисти от първия отбор и започна с победите във Втора лига

За представителния отбор юношата на ЦСКА има общо 23 срещи, в които се е отчел с едно попадение и една асистенция.