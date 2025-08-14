Сангаре минава допълнителни тестове

Слушай на живо: Сабах - Левски

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре, който страда от мускулна травма и ще пропусне днешния реванш със Сабах, ще премине допълнителни тестове. Целта е да бъде посочена сложността на контузията и да се даде прогноза кога французинът ще бъде отново на разположение на Хулио Веласкес.

26-годишният футболист е бил в болница в навечерието на първия мач с азербайджанския тим. Тогава му е направен ядрено-магнитен резонанс. Изследването е показало, че таранът на "сините" има разкъсване в областта на бедрото.

Сангаре играл контузен срещу Сабах

Глезенът на Мустафа Сангаре също е бил прегледан, като и там е открит проблем. Въпреки това обаче националът на Мали е изявил желание да излезе в състава срещу Сабах и изигра 80 минути, след което бе заменен от Карлос Охене.

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Французинът стартира силно сезона, като успя да спечели доверието на Хулио Веласкес с добрите си включвания в двубоите срещу Апоел (Беер Шева). Постепенно си спечели титулярната позиция, но се контузи. Той има на сметката си седем двубоя във всички турнири от началото на кампанията, в които вкара три гола - два в шампионата и един в евротурнирите.