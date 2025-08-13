Популярни
  Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

  13 авг 2025
  • 7832
  • 7
Трансферът на Акрам Бурас в Левски, който се считаше за сигурен, може да претърпи провал, съобщава africafoot. Според информацията, алжирският халф е променил решението си и ще остане в родината си, където защитава цветовете на МК Алжер.

Изданието допълва, че футболистът е получил съвет от специалисти да остане в местното първенство. Те смятат, че перспективата за игра в четири различни турнира с настоящия му клуб е по-добра от това да премине в българския шампионат, който се счита за по-малко рекламиран, по-малко конкурентен и който би могъл да забави растежа на пазарната му стойност в бъдеще.

Левски имаше намерение да активира откупната клауза на Бурас, който преди месец е бил близо до трансфер в белгисйкия Шарлероа, но преговорите са пропаднали в последния момент заради договорни и административни причини.

