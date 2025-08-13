Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

Трансферът на Акрам Бурас в Левски, който се считаше за сигурен, може да претърпи провал, съобщава africafoot. Според информацията, алжирският халф е променил решението си и ще остане в родината си, където защитава цветовете на МК Алжер.

Akram Bouras snobe Levski Sofia ?



L’ailier du MCA reste en Algérie après conseil : « La Botola, meilleure vitrine ! » Exit Charleroi et la Bulgarie, il vise la gloire au pays.



En savoir plus : https://t.co/CotV4Qnnhx#MCA #LevskiSofia #Charleroi #TransferNews #Africafoot pic.twitter.com/w6OJPcD5db — africafoot.com (@Africafoot_com) August 13, 2025

Изданието допълва, че футболистът е получил съвет от специалисти да остане в местното първенство. Те смятат, че перспективата за игра в четири различни турнира с настоящия му клуб е по-добра от това да премине в българския шампионат, който се счита за по-малко рекламиран, по-малко конкурентен и който би могъл да забави растежа на пазарната му стойност в бъдеще.

Левски имаше намерение да активира откупната клауза на Бурас, който преди месец е бил близо до трансфер в белгисйкия Шарлероа, но преговорите са пропаднали в последния момент заради договорни и административни причини.