ПСЖ сложи Донарума в трансферната листа

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен е поставил Джанлуиджи Донарума в трансферната листа. Това твърди журналистът Николо Скира.

Според информацията, парижани и Донарума не са успели да се споразумеят за нов договор. ПСЖ не иска да изпусне вратаря без пари през лятото на 2026 година, когато изтича настоящият му контракт.

Френският гранд е пред финализира на трансфера на вратаря на Лил Люка Шевалие, който ще подпише петгодишен договор.

И Байерн кръжи около Донарума

26-годишният Донарума премина в ПСЖ от Милан през 2021 година. Оттогава е изиграл 161 мача във всички турнири, в които е допуснал 156 гола, а в 56 срещи е запазил мрежата си суха.

"Мирър" разкри, че Донарума може да продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед. Смята се, че ПСЖ ще се съгласи на трансфер срещу 30 млн. евро.

