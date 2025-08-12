Арда пусна билетите за реванша с Кауно Жалгирис

Арда пусна в продажба билетите за предстоящата среща реванш с Кауно Жалгирис от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят в Кърджали е в четвъртък (14 август) от 20:30 часа.

В първия мач отборът на Александър Тунчев стигна до минимален успех с 1:0 и направи голяма крачка към плейофите на третия по сила европейски клубен турнир.

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Касите на "Арена Арда" ще бъдат със следното работно време:

ВТОРНИК (12.08) от 12:00 до 17:00

СРЯДА (13.08) от 12:00 до 17.00

ЧЕТВЪРТЪК (14.08) от 10:00 до края на първото полувреме

Цени на билети:

СЕКТОР "А" ЛОЖИ - 25 лв.

СЕКТОР "А", "Б", "В" - 15 лв.

Снимки: Startphoto