Арда пусна билетите за реванша с Кауно Жалгирис

  • 12 авг 2025 | 17:14
  • 193
  • 0

Арда пусна в продажба билетите за предстоящата среща реванш с Кауно Жалгирис от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят в Кърджали е в четвъртък (14 август) от 20:30 часа.

В първия мач отборът на Александър Тунчев стигна до минимален успех с 1:0 и направи голяма крачка към плейофите на третия по сила европейски клубен турнир.

Касите на "Арена Арда" ще бъдат със следното работно време:

ВТОРНИК (12.08) от 12:00 до 17:00
СРЯДА (13.08) от 12:00 до 17.00
ЧЕТВЪРТЪК (14.08) от 10:00 до края на първото полувреме

Цени на билети:

СЕКТОР "А" ЛОЖИ - 25 лв.
СЕКТОР "А", "Б", "В" - 15 лв.

Снимки: Startphoto

