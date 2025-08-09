Трансферен провал на Реал Мадрид се върна в Бразилия

Бразилският халф Рейниер напусна Реал Мадрид след пет години в клуба, в които не записа нито една официална среща за първия отбор. 23-годишният бразилски полузащитник премина в Атлетико Минейро като свободен агент. Той подписа договор до края на 2029 година, а според информациите, Реал Мадрид ще запази 50% от правата му.

Рейниер пристигна на "Сантиаго Бернабеу" през януари 2020 година от Фламенго за сума, близка до 30 милиона евро. През годините той бе преотстъпван на Борусия Дортмунд, Жирона, Фрозиноне и Гранада.