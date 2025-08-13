Популярни
Ливърпул договори първия от двамата желани централни защитници

Ливърпул е съвсем близо до официализиране на трансфера на таланта на Парма Джовани Леони. Според Николо Скира мърсисайдци ще платят за 18-годишния централен бранител 35 милиона евро. “Дуковете” ще получат и 10% от сумата от евентуална негова бъдеща продажба. Самият футболист вече се е разбрал с мърсисайдци за личните си условия. Бен Джейкъбс добавя, че сделката ще бъде финализирана до 24 часа.

Паралелно с това Ливърпул продължава да преговаря с Кристъл Палас за привличането на капитана на “орлите” Марк Геи. Мърсисайдци вярват, че могат да вземат английския национал за едва 35 милиона паунда, окуражени от признанието на собственика Стив Периш, че Палас трябва да обмисли продажба на Геи през това лято, ако той не подпише нов договор с клуба.

Привличането на двама нови централни защитници, което все още не факт, според някои е сигурен знак, че Ибрахима Конате, който за момента отказва да подпише нов договор, ще напусне Ливърпул през януари или през следващото лято. Мърсисайдци обаче нямат намерение да продават французина през този трансферен прозорец.

