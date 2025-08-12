ПСВ се подсили с румънски национал от Серия "А"

От ПСВ Айндховен официално потвърдиха привличането на крилото Денис Ман, който пристига с трансфер от Парма на стойност 8,5 млн. евро. Договорът на 26-годишния играч е за четири сезона.

Най-добрият румънски футболист за миналата година се присъедини към тима от Серия "А" в началото на 2021-ва. С времето той се утвърди като един от основните футболисти в състава на Парма, като записа общо 142 мача за клуба, в които се отчете с 28 гола и 17 асистенции. За националния отбор на своята страна офанзивният футболист има 37 двубоя с 10 попадения и 8 голови паса.

A new Man in town. Welcome to Eindhoven, Dennis 😍 pic.twitter.com/jmbGPAck9Z — PSV (@PSV) August 12, 2025

Самият Ман изрази своето въодушевление от своя трансфер. “Когато моят агент ми се обади и ми каза за интереса на ПСВ, веднага се съгласих. Това е клуб, за който всеки амбициозен футболист иска да играе. Знам много имена, които са играли тук: Нони Мадуеке, Коди Гакпо, Чави Симонс, Роналдо… Мога да продължа да изреждам. ПСВ е клуб със славна история и се бори за трофеи всеки сезон. Аз също го искам. Много съм гладен да давам всичко от себе си във всеки мач и да спечеля доста трофеи с ПСВ. Нямам търпение да започна”, заяви той пред клубния сайт.

Bringing passion, speed and precision to Eindhoven ⚡ — PSV (@PSV) August 12, 2025

Спортният директор Ърнест Стюарт пък обясни защо нидерландският шампион е решил да привлече Ман. “Искахме да добавим още креативност към нашата атака. С идването на Денис определено го постигнахме. Той е много добър дрибльор, който веднага може да помогне на тима с голове и асистенции. Освен това Денис носи със себе си богат опит на най-високо международно ниво. Много сме доволни от този трансфер”, обясни ръководителят на ПСВ.