Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

  • 13 авг 2025 | 13:05
Английският шампион Ливърпул напредва в преговорите с Парма относно привличането на 18-годишния защитник Джовани Леони, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето.

Самият италианец веднага е дал съгласието си да заиграе при мърсисайдци, въпреки че доскоро се смяташе, че предпочита да продължи развитието си в Серия А, където беше желан от всички местни грандове. Те обаче бяха отблъснати от цената му от поне 30 млн. евро, което обаче не би било проблем за Ливърпул. Нещо повече, планът на клуба е да включи централния бранител в състава на Арне Слот още сега, вместо да го остави под наем в Парма за новия сезон.

Леони проби в първия тим на “дуковете” през миналия сезон и макар и да е изиграл едва 17 мача в Серия А, той бързо изгради репутацията на един от най-обещаващите млади таланти в Италия.

