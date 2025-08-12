Ливърпул започна да работи по привличането на защитник

Ливърпул е започнал преговори с Кристъл Палас за привличането на Марк Геи, твърди "Атлетик". Мърсисайдци обаче не са готови да платят прекалено много за играч, чийто договор изтича след една година.

След триумфа на Палас в "Къмюнити Шийлд" президентът на лондончани Стив Периш призна, че бранителят може да бъде продаден това лято, за да не си тръгне като свободен агент след една година. Миналото лято клубът отказа поредица от оферти на Нюкасъл, като тогава оценяваше играча на 70 милиона лири. Според английските медии сега "орлите" биха приели предложение за около 40 милиона.

🚨 Liverpool in talks with Crystal Palace for Marc Guehi. No bid yet but #LFC stepping up efforts. Player terms also need agreeing - England defender wants game time assurances before WC. If no move now 25yo will leave #CPFC for free in 2026 @TheAthleticFC https://t.co/zIdLPaVKHd — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025

Интерес към Геи има от други клубове, но сред тях вече не е Нюкасъл, който привлече Малик Тиау от Милан. Тотнъм, който се опита да го привлече през зимата, също търси защитник, но в момента приоритет е привличането на офанзивни играчи.

Според "Скай Спортс" желанието на Геи е да заиграе в Ливърпул. Това е накарало мърсисайдци да започнат преговори. Шефовете на "червените" имат отлични взаимоотношения със Стив Периш и искат да действат коректно. Именно това е причината те да говорят за личните условия на играча, когато са сигурно, че ще постигнат договорка с лондонския клуб.

Ливърпул има сериозен интерес и към 18-годишния защитник на Парма Джовани Леони, потвърждава Джанлука Ди Марцио. Евентуален транфер на италианеца не е свързан с привличането на Геи, тъй като Леони е по-скоро за бъдещето. Парма го оценява на около 30 милиона евро

