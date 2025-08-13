Популярни
  3. Рашфорд обясни защо Юнайтед толкова години не може да спечели титлата и даде пример с Ливърпул

  • 13 авг 2025 | 14:17
  • 2168
  • 1
Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, който в момента играе под наем в Барселона, разкри своята гледна точка за причината, поради която клубът така и не може да спечели титлата след края на ерата “Фъргюсън”. Според него основната причината е, че преходът на практика не е започнал, защото клубът не е изготвил план, към който да се придържа. Той даде пример с политиката на Ливърпул и доверието, което мърсисайдци имаха в Юрген Клоп, за да извършат въпросния преход. Откакто сър Алекс Фъргюсън напусна през 2013 година, нито един мениджър не се е задържал на поста в Манчестър Юнайтед три години.

"Хората казват, че сме в преход от години, но за да бъдеш в преход, трябва да го започнеш. Самият преход все още не е започнал. Когато Ливърпул премина през това, те взеха Юрген Клоп и му се довериха. В началото не спечелиха нищо. Хората помнят само последните му няколко години, когато се състезаваше с Манчестър Сити и печелеше най-големите трофеи. За да започнете преход, трябва да направите план и да се придържате към него. Тук говоря за това да бъдете реалисти относно ситуацията си. Имахме толкова много различни мениджъри, идеи и стратегии, за да спечелим, че в крайна сметка се озовавахме в ничия земя.

Покажете ми отбор, който само се адаптира. Когато Фърги беше начело, не само принципите за първия отбор, а цялата академия беше създадена така, че да можеш да избираш играчи от 15 и повече години – това е цяло поколение. И всички те разбираха принципите на игра на Манчестър Юнайтед, нали? Виждате го с всеки отбор, който е бил успешен в продължение на определен период от време – те имат принципи, към които всеки треньор, който идва, всеки играч, който идва, трябва да се придържа.

В Юнайтед има глад за победи и винаги се опитваме да се адаптираме и да подписваме с играчи, които отговарят на тази система, но това е реакционно.

Ако посоката ти постоянно се променя, не можеш да очакваш да спечелиш лигата. Може да спечелиш някои турнири за купата, но това е защото имаш добър треньор и добри играчи", заяви Рашфорд в подкаста The Rest is Football.

