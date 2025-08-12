Брайтън е отхвърлил първата оферта на Манчестър Юнайтед за Балеба

Ръководството на Брайтън е отхвърлило откриващата оферта на Манчестър Юнайтед за халфа Карлос Балеба. Според “Сън” предложението е било за парична сума плюс играч на "червените дяволи". Предложеният футболист е 21-годишният дефанзивен полузащитник Тоби Колиър. Не се споменава какви са финансовите параметри на офертата, която обаче така или иначе е била отхвърлена.

От Брайтън настояват, че трябва да получат за Балеба сума, подобна на тази, срещу която продадоха Мойсес Кайседо на Челси през 2023-а година. Тогава лондончани платиха 115 милиона паунда за еквадореца.

Балеба пропусна последните три контроли на Брайтън и не е играл от средата на юли. Според информации той лекува контузия в коляното, която е получил по време на тренировка.

В клуба вече имат план как да заместят евентуално камерунеца. Диего Гомес и Малик Ялкуйе вече изпълняват тази роля. Джак Хиншълууд, Мат О’Райли, Матс Вийфер и Ясин Аяри ще получават все повече минути.

В последните години Брайтън се раздели с играчи като Алексис Мак Алистър, Кайседо и Ив Бисума, но въпреки това “чайките” успяват да намерят успешни заместници на напусналите.

Снимки: Gettyimages