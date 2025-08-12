Левандовски: Казах "да" на Манчестър Юнайтед

Роберт Левандовски е бил много близо до трансфер в Манчестър Юнайтед. Полският нападател разкри, че е имал голямо желание да играе на "Олд Трафорд" и в един момент се е съгласил да премине там. Това се е случило през 2012 г., когато Левандовски е в Борусия (Дортмунд).

"Исках да премина в Манчестър Юнайтед, да работя с Алекс Фъргюсън. И казах "да". Борусия обаче не искаше да ме продаде, защото знаеха, че ако остана, могат да изкарат повече пари и искаха да изчакам една или две години. Но е вярно, че казах "да" на Манчестър Юнайтед", сподели Левандовски пред "Би Би Си".

When Robert Lewandowski said “yes” to Man Utd in 2012 🤝🔴 pic.twitter.com/ZtPXWXTsb0 — BBC Sport (@BBCSport) August 12, 2025

Кариерата на поляка тръгва в друга посока и той отива в Байерн (Мюнхен), където печели Шампионската лига и чупи редица рекорди. 37-годишният нападател на Барселона казва, че няма намерение скоро да се отказва.

"Вероятно съжалявам, че не съм играл във Висшата лига. Но когато погледна назад, играл съм за Байерн, Дортмунд и сега Барселона. Трябва да кажа, че съм много щастлив от кариерата ми. Нямам усещането, че съм изпуснал нещо, защото всеки трансфер или решение съм взимал, защото така съм искал", допълва той.

🚨🎙️| Lewandowski: "It might be a rare thing that I don't regret playing in the PL, but when I look back after playing for Bayern, Dortmund, and now Barcelona, I have to say I'm very happy with my career. I don't feel like I missed out on anything, because every step or decision… pic.twitter.com/1BczUj6eDt — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 12, 2025

Лева има над 700 гола в кариерата си, а сега се подготвя за 22-ия си сезон в професионалния футбол. Той играе в един млад отбор на Барселона, пълен с таланти. "Когато виждам, че не трябва да настигам младите, а те трябва да ме настигат, това означава, че следващият ми сезон също може да е много добър. Все още мога да показвам най-доброто от себе си. Разбрах, че не мога да се боря с младите, а да им помагам, както и те на мен. Научавам много от тях. Не вярвах, че това ще се случи", обяснява нападателят.

Относно Ямал той сподели: "След 50 минути видях, че той има нещо специално, а виждам подобно нещо за първи път в живота си. Не можех да повярвам, защото не съм виждал подобен играч на тази възраст. Смятах, че е невъзможно да правиш това на 15 години.

Левандовски говори и влиянието, което е имал Юрген Клоп в кариерата му. Двамата бяха заедно в Борусия (Дортмунд). "Когато се преместих в Дортмунд, бях много млад. Загубих баща си, когато бях на 16 години. Бях по-затворен, не исках да говоря за емоциите си. Срещнах някой, който не искам да кажа, че ми беше като баща, но нещо подобно. След толкова години, в които ми липсваше този тип разговор с баща ми, го имах с Юрген. Помня разговора и до днес, защото промени живота ми, промени футболния ми живот. Изразих с думи емоции, които задържах няколко години, и почувствах свобода. Може би заради това започнах да играя все по-добре", откровен е полякът.

Следвай ни:

Снимки: Imago