Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Андре Онана поднови тренировки

Андре Онана поднови тренировки

  • 12 авг 2025 | 11:23
  • 80
  • 0
Андре Онана поднови тренировки

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана се завърна на тренировки след контузия в подколянното сухожилие, съобщи клуба. 29-годишният камерунец може да бъде включен в състава за първия кръг на сезон 2025/2026 във Висшата лига срещу Арсенал. Мачът ще се проведе на 17 август.

Онана възобнови заниманията с други вратари, като преди това участваше само в безконтактни тренировки по време на азиатското турне.

През изминалата кампания стражът допусна 65 гола в 50 мача за Манчестър Юнайтед, като в 11 двубоя не е допуснал гол. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тен Хаг взима Линдельоф в Леверкузен

Тен Хаг взима Линдельоф в Леверкузен

  • 12 авг 2025 | 07:12
  • 3380
  • 0
Бивш вратар на ЦСКА се завръща във футбола на 39 години

Бивш вратар на ЦСКА се завръща във футбола на 39 години

  • 12 авг 2025 | 06:51
  • 12556
  • 2
Рома подготвя оферта за Ез Абде

Рома подготвя оферта за Ез Абде

  • 12 авг 2025 | 06:27
  • 2876
  • 0
Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

  • 12 авг 2025 | 05:58
  • 5499
  • 1
Сантиаго Хименес: Алегри донесе различна атмосфера в Милан

Сантиаго Хименес: Алегри донесе различна атмосфера в Милан

  • 12 авг 2025 | 05:33
  • 2860
  • 0
Интер ще се пробва за една от звездите на Монако

Интер ще се пробва за една от звездите на Монако

  • 12 авг 2025 | 05:05
  • 3887
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 2130
  • 3
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 9163
  • 26
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 20791
  • 17
Само много сериозна оферта може да разплете казуса с Исак, който е заявил, че повече няма да играе за Нюкасъл

Само много сериозна оферта може да разплете казуса с Исак, който е заявил, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 6060
  • 0
Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Хулио Веласкес с рекорд в Левски

  • 12 авг 2025 | 08:22
  • 13648
  • 3
Стойчо Младенов с интересно мнение за Пауло Нога и Георги Иванов

Стойчо Младенов с интересно мнение за Пауло Нога и Георги Иванов

  • 12 авг 2025 | 08:57
  • 8150
  • 12