Андре Онана поднови тренировки

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана се завърна на тренировки след контузия в подколянното сухожилие, съобщи клуба. 29-годишният камерунец може да бъде включен в състава за първия кръг на сезон 2025/2026 във Висшата лига срещу Арсенал. Мачът ще се проведе на 17 август.

Онана възобнови заниманията с други вратари, като преди това участваше само в безконтактни тренировки по време на азиатското турне.

През изминалата кампания стражът допусна 65 гола в 50 мача за Манчестър Юнайтед, като в 11 двубоя не е допуснал гол.

Back to it with a smile 🧤🇨🇲



😁 @AndreyOnana pic.twitter.com/DEHDHiAd3z — Manchester United (@ManUtd) August 11, 2025