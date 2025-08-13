Популярни
  Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

  • 13 авг 2025 | 01:46
  • 819
  • 2

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев съжали за отменения гол в началото на мача при поражението с 0:3 от Ференцварош в мача-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Той се разписа с глава, но попадението бе отменено заради спорна засада, а през второто полувреме реферът подмина ситуация за дузпа след избутване срещу Чочев в наказателното поле.

"Дойдохме тук с нагласата да победим и да продължим напред. Гледахме ситуациите доста пъти в съблекалнята. За нас това е редовен гол. После може би има избутване в гръб. Поне съдията трябваше да отиде да гледа на ВАР тази ситуация“, коментира Чочев.

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

"Не знам дали при гола има засада. Гледахме ситуацията, има стопкадър, не си личи да съм в засада. Може би това беше преломният момент. Ако бяхме повели рано в мача, мачът можеше да отиде в друга посока“, добави той.

„Те си вкараха шансовете, които имаха. Ние държахме повече топката. Те се възползваха от два-три момента, които имаха. Но и съдията мисля, че има лека вина за този резултат", добави Чочев пред репортери след мача.

Той увери, че Лудогорец няма да подцени предстоящия съперник Шкендия за влизане в основната фаза на Лига Европа.

"Няма слаби отбори. Не може да подценяваме никой", каза Чочев.

Снимки: Sportal.bg

