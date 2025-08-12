Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота говори след загубата от Ференцварош с 0:3 на "Групама Арена", с която "орлите" бяха отстранени от Шампионската лига. Португалският специалист обърна внимание на две ключови ситуации - отмененият гол на Ивайло Чочев през първото полувреме и избутването на халфа в наказателното поле на унгарците след почивката.

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

"Допуснахме три гола и не вкарахме. Всъщност вкарахме, но беше отменен. Аз мисля, че това е гол и при евентуалното му признаване, мачът щеше да се промени коренно. Малко след това имаше още една добра ситуация пред Чочев и невероятно спасяване на техния вратар. Играхме по-добре в този етап от мача. В първия момент, в който те създадоха ситуация, вкараха гол. Това е тежко за преглъщане. През целия двубой бяхме по-добри от тях и все пак трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев в 75-ата минута. Когато бъде изблъскан по подобен начин, трябва да получим дузпа. Трябва да бъдем по-твърди в защита и да не допускаме ситуации по този начин. Тежка за преглъщане загуба. Когато се усещаш, че не си бил надигран от съперника, е трудно.

Моите футболисти реагираха правилно и пресирахме добре. Изиграхме силен мач. До 38-мата минута бяхме по-добри. Продължихме да играем добре, не създадохме толкова чисти ситуации, но това е нещо, върху което трябва да работим.

Сега е лесно да говорим, но мисля, че причината за загубата не е, че играхме с централен нападател. Анализирахме добре първия мач. Подготовката ни бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да изглеждат по съвсем различен начин. Моето усещане е, че малко не ни достигна. Щастлив съм от моите футболисти, че опитаха да оставят всичко на терена. Те направиха това, което искахме.

Трябва да превъзмогнем тази загуба и да се възстановим емоционално. Във футбола трябва да си готов за тези детайли. Моите футболисти трябва да разберат, че това е моментът, върху който да стъпим, за да се развием и да станем по-добри. Тъжни сме, че отпаднахме на този етап в Шампионската лига, но ще дадем всичко от себе си, за да достигнем основната фаза на Лига Европа", каза Мота.

Снимки: Startphoto