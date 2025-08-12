Популярни
Лудогорец отпадна от квалификациите на Шампионска лига, българският шампион със загуба от Ференцварош, спорно отменен гол и претенции за дузпа – на живо с отзивите след 3:0
  • 12 авг 2025 | 23:41
  • 194
  • 0
Роби Кийн: Второто полувреме бяхме невероятни

Наставникът на Ференцварош Роби Кийн похвали футболистите си за играта им през второто полувреме срещу Лудогорец, чрез което унгарците елиминираха своя опонент.

"Трябва да се насладим на момента. Следващият мач винаги може да те нарани. Имахме много добър мач. Второто полувреме бяхме невероятни, феновете също. Видяхте какво показахме през второто полувреме. Направихме много добро представяне пред нашата публика", каза Кийн след срещата.

