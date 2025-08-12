Унгарският печат: Дори при неуспех срещу Лудогорец, Ференцварош ще остане в Европа и след Нова година

Лудогорец гостува днес на унгарския Ференцварош в двубой реванш от квалификациите за Шампионската лига. Двата тима завършиха при нулево равенство в Разград и сега всичко ще се реши на "Групама Арена".

Унгарският национален вестник Magyar Nemzet пише, че равенството 0:0 в първия мач дава големи шансове на унгарския тим. От медията отбелязват силното първо полувреме за шампиона на Унгария на стадиона в Разград и се надяват на добра игра и тази вечер.

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Спортният ежеседмичник Sport Plusz акцентира върху факта, че Ференцварош ще участва за седма поредна година в групова фаза на европейските клубни турнири - през 2019, 2021, 2022 и 2024 г. в груповата фаза на Лига Европа, през 2020 г. в основната фаза на Шампионската лига и през 2023 г. в груповата фаза на Лигата на конференциите. Според изданието, дори унгарският гранд да отпадне, нищо не е загубено, тъй като вече има осигурени мачове и през пролетта.

Двата съперника излизат в пряк сблъсък за участие в плейофите на Шампионската лига днес от 21:15 часа българско време. И двата отбора постигнаха победи през уикенда - Ференцварош надигра Ниредхаза с 4:1, докато българският шампион се наложи над Славия с 3:0.