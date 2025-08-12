Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 2949
  • 8

Лудогорец гостува на Ференцварош в Будапеща в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на “Групама Арена” е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от испанеца Алехандро Ернандес Ернандес. Първият двубой преди седмица в Разград завърши без голове 0:0, така че всичко ще се реши тази вечер в Унгария.

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Разградчани стигнаха до тази фаза на надпреварата, след като отстраниха последователно Динамо (Минск) и Риека, а отборът на Роби Кийн се включи от предния кръг и се справи с арменския Ноа.

Победителят от тази двойка ще играе срещу победителя от Шкендия - Карабах за влизане в основната схема на Шампионската лига. Който падне, ще срещне загубилия от същата двойка в плейофа на Лига Европа. В първия мач азерите победиха с 1:0 като гост.

Текпетей "изгоря" за реванша с Ференцварош
Текпетей "изгоря" за реванша с Ференцварош

Добарата новина за Лудогорец е завръщането на Оливие Вердон, който пропусна първия двубой. Лошата обаче е липсата на Бърнард Текпетей, който е наказан за натрупани картони. Аут са още Квадво Дуа и Агибу Камара. За Фради ще отсъстват Александър Пешич и Кристиян Листеш.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

  • 12 авг 2025 | 03:49
  • 1751
  • 0
Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

  • 12 авг 2025 | 03:26
  • 1526
  • 0
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 10979
  • 7
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 6226
  • 5
Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

  • 11 авг 2025 | 23:56
  • 5470
  • 0
Душан Косич: Задружни сме и това помага за добрите резултати

Душан Косич: Задружни сме и това помага за добрите резултати

  • 11 авг 2025 | 23:28
  • 1030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 10979
  • 7
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 6226
  • 5
Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 25552
  • 38
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 45781
  • 73
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 14867
  • 8