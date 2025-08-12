Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец гостува на Ференцварош в Будапеща в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на “Групама Арена” е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от испанеца Алехандро Ернандес Ернандес. Първият двубой преди седмица в Разград завърши без голове 0:0, така че всичко ще се реши тази вечер в Унгария.

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Разградчани стигнаха до тази фаза на надпреварата, след като отстраниха последователно Динамо (Минск) и Риека, а отборът на Роби Кийн се включи от предния кръг и се справи с арменския Ноа.

Победителят от тази двойка ще играе срещу победителя от Шкендия - Карабах за влизане в основната схема на Шампионската лига. Който падне, ще срещне загубилия от същата двойка в плейофа на Лига Европа. В първия мач азерите победиха с 1:0 като гост.

Текпетей "изгоря" за реванша с Ференцварош

Добарата новина за Лудогорец е завръщането на Оливие Вердон, който пропусна първия двубой. Лошата обаче е липсата на Бърнард Текпетей, който е наказан за натрупани картони. Аут са още Квадво Дуа и Агибу Камара. За Фради ще отсъстват Александър Пешич и Кристиян Листеш.