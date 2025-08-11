Руи Мота говори преди битката с Ференцварош

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота дава пресконференция преди реванша срещу Ференцварош от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Двубоят в Разград преди седмица завърши при нулево равенство.