Популярни
»

Гледай на живо

Как ще подходи Лудогорец в реванша срещу Ференцварош - отговорът от наставника на шампионите Руи Мота
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Руи Мота говори преди битката с Ференцварош

Руи Мота говори преди битката с Ференцварош

  • 11 авг 2025 | 19:31
  • 583
  • 0

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота дава пресконференция преди реванша срещу Ференцварош от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Двубоят в Разград преди седмица завърши при нулево равенство.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

  • 11 авг 2025 | 19:47
  • 4577
  • 14
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 24535
  • 73
Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

  • 11 авг 2025 | 16:29
  • 1382
  • 0
Златко Янков стана шеф в Черноморец

Златко Янков стана шеф в Черноморец

  • 11 авг 2025 | 16:29
  • 1823
  • 8
Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

  • 11 авг 2025 | 16:23
  • 1531
  • 1
Българският спортен тотализатор става генерален спонсор на "Заедно за децата"

Българският спортен тотализатор става генерален спонсор на "Заедно за децата"

  • 11 авг 2025 | 16:16
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

Септември 1:2 Берое, Фурие намали

  • 11 авг 2025 | 19:47
  • 4577
  • 14
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 24535
  • 73
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 37787
  • 215
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 7462
  • 1
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 19493
  • 6
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 39556
  • 32