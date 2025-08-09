Лудогорец обяви програмата за гостуването в Унгария

Лудогорец обяви програмата за гостуването на Ференцварош от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят на "Групама арена" в Будапеща е във вторник от 21:15 часа.

Текпетей "изгоря" за реванша с Ференцварош

Ето какво написаха "орлите":

"Програма на Лудогорец преди гостуването на Ференцварош

Лудогорец заминава за Унгария в понеделник, 11 август, по обяд с чартърен полет от София до Будапеща. Отборът ще пристигне на Терминал 2 на летище "Васил Левски" около 10:15 ч., а излитането е планирано за 11:50 ч.

Реваншът от III предварителен кръг на Шампионската лига срещу Ференцварош е насрочен за вторник, 12 август, от 20:15 ч. местно време (21:15 ч. българско) на стадион "Групама Арена" в Будапеща.

В понеделник вечерта, от 19:30 ч. местно време, шампионите ще проведат официалната си тренировка на стадиона. Пресконференцията на старши треньора Руи Мота е предвидена за 18:45 ч.

Веднага след мача в унгарската столица тимът ще се прибере в България с чартърен полет от Будапеща до Варна."