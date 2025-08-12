Роби Кийн посочи какво може да донесе желания от Ференцварош резултат срещу Лудогорец

Старши треньорът на Ференцварош Роби Кийн заяви, че иска да види агресивно лице пред гола от футболистите си в предстоящия тази вечер мач-реванш с Лудогорец от третия кръг в квалификациите на Шампионската лига.

Преди седмица двата отбора завършиха 0:0 в Разград и оставиха развръзката на сблъсъка да бъде решена в Будапеща.

"Трябва да бъдем агресивни в търсенето на гола. Само това може да ни доведе до добър резултат", каза Кийн.

Ирландецът добави, че очаква и силна подкрепа от унгарските фенове.

"Много фенове вече ми казаха, че очакват мача с нетърпение и ще бъдат зад нас, за да ни подкрепят. Но моята работа е да извлека най-доброто от играчите. Наясно сме със силните страни на Лудогорец и видяхме добре това през второто полувреме на мача в Разград", коментира бившият футболист на Тотнъм.

Победителят от двойката между Ференцварош и Лудогорец ще се класира за плейофния кръг в Шампионската лига, където ще срещне победителя от двойката между азербайджанския Карабах и македонския Шкендия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages