  Роби Кийн посочи какво може да донесе желания от Ференцварош резултат срещу Лудогорец

Роби Кийн посочи какво може да донесе желания от Ференцварош резултат срещу Лудогорец

  • 12 авг 2025 | 09:29
  • 738
  • 0

Старши треньорът на Ференцварош Роби Кийн заяви, че иска да види агресивно лице пред гола от футболистите си в предстоящия тази вечер мач-реванш с Лудогорец от третия кръг в квалификациите на Шампионската лига.

Преди седмица двата отбора завършиха 0:0 в Разград и оставиха развръзката на сблъсъка да бъде решена в Будапеща.

"Трябва да бъдем агресивни в търсенето на гола. Само това може да ни доведе до добър резултат", каза Кийн.

Ирландецът добави, че очаква и силна подкрепа от унгарските фенове.

"Много фенове вече ми казаха, че очакват мача с нетърпение и ще бъдат зад нас, за да ни подкрепят. Но моята работа е да извлека най-доброто от играчите. Наясно сме със силните страни на Лудогорец и видяхме добре това през второто полувреме на мача в Разград", коментира бившият футболист на Тотнъм.

Победителят от двойката между Ференцварош и Лудогорец ще се класира за плейофния кръг в Шампионската лига, където ще срещне победителя от двойката между азербайджанския Карабах и македонския Шкендия.

Снимки: Gettyimages

