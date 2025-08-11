Филип Калоч: Подготвени сме за всичко

Популярни
  • 11 авг 2025 | 20:07
  • 562
  • 1

Халфът на Лудогорец Филип Калоч говори на пресконференция преди реванша срещу Ференцварош от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Първият мач беше равностоен. През първата част те бяха по-добри, но през втората част ние имахме своите шансове. Помислили сме за дузпите. Във футбола всичко е възможно. Подготвени сме за всичко. Очакваме с нетърпение мача утре. Ние сме готови да продължим напред.

Ние сме фокусирани върху мача утре, а не върху историята. Всички искаме да играем в Шампионската лига и да играем срещу най-добрите отбори", заяви халфът на Лудогорец.

