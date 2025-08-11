Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев заяви преди заминаването на "орлите" за реванша срещу Ференцварош, че отборът трябва да бъде максимално концентриран, тъй като на този етап от турнира всяка грешка се наказва. Утре разградчани ще се изправят срещу унгарския първенец в двубой от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Първата среща преди седмица завърши при нулево равенство на стадион "Хювефарма Арена". Петричев не пропусна да пожелае успех на Левски и Арда в Лигата на конференциите.

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

"Очаквам труден мач, защото на тази етап от турнира всяка грешка се наказва. Всички сме с нагласата всеки със своите задължения да бъде максимално концентриран, за да се поздравим с успех. Това е един мач, който ако го спечелим, ни гарантира плейоф за Шампионската лига. Това е много важно по отношение целите на клуба и всички усилия, които влагаме. Всички сме пределно мобилизирани. Надявам се да се поздравим с крайния успех.

Имат домакинско предимство, няма какво да се заблуждаваме. Нашият отбор е свикнал да играе пред голяма публика. Домакинският фактор винаги е важен, разбира се. Трябва да го преодолеем.

Роби Кийн: Феновете ни ще крещят и скандират, ще видите какво е атмосфера на реванша

Има какво да се желае и подобрява. Няколко неща ми харесват. Първото е трудолюбието и желанието на целия треньорски щаб и играчите. Виждам, че всеки дава максимума от себе си. Вече се вижда почеркът на треньора. Ще му трябва още малко време, за да наложи напълно своите идеи. Неговата философия на игра ми харесва. Има къде да се поработи. Аз не съм човекът, който да дава оценки, но като ръководител бих могъл да кажа, че се трудят момчетата, както и треньорският щаб. Рано или късно, това, което искаме да виждаме от Лудогорец като игра и поведение на терена, ще се получи. Имаме страхотни играчи. Новите момчета бързо се адаптират. Липсва ни Квадво Дуа, който за съжаление е контузен. Той щеше да повлияе много на класата на Лудогорец. Вървим в правилна посока.

Има интерес към наши играчи. Винаги е имало такъв. Ние не продаваме на всяка цена. Винаги продаваме, когато офертата удовлетворява клуба и играча. Към този момент не бих казал, че има такава. Всички момчета са концентрирани върху утрешния мач, не мислим за трансфери.

Във футбола всичко е възможно. Когато човек мисли за отмъщение, той губи концентрация. Такива мисли изобщо не са ни минавали през главата, защото във футбола сезонът е приключил и остава в миналото. Сега предстои нов сезон, така че нека гледаме напред. Нямаме амбиции да отмъщаваме на никого. Имаме амбиции да си постигнем клубните цели, без значение кой ще бъде нашият опонент. Нямаме по-особени чувства към Карабах. Ако стигнем до мач с Карабах, ще се постараем да го спечелим.

Трансферните ни планове по никакъв начин не зависят от мача утре. При нас нещата са планирани. Стъпка по стъпка. Никога не е зависил селекционният процес от представянето в един мач. Колегите непрекъснато работят и се опитват да подобряват отбора. Доста класни попълнения подсилиха Лудогорец и е въпрос на време да се стиковаме и нещата да вървят напред.

Нека не коментираме този въпрос. Няма новини в тази посока", каза Петричев по отношение на това дали е имало разговор между Лудогорец и ЦСКА за трансфер на Иван Йорданов.

