Завръщането на Барса на "Камп Ноу" пак може да се отложи, "Монтжуик" ще бъде използван в ШЛ

Две години минаха от началото на ремонтните работи на стадиона на Барселона "Камп Ноу", но завръщането на отбора ще почака още, твърди каталунското радио RAC1. Според медията инспекцията на съоръжението, което е направена от Европейската асоциация на клубовете, която трябва да даде одобрение за мачовете в Шампионската лига, е констатирала повече от 200 нарушения при конструкциите.

Очакваше се Барселона да се върне на стадиона си в средата на месец септември за домакинството на Валенсия в четвъртия кръг на Ла Лига, но датата вероятно ще се отложи, като крайният пусков срок на съоръжението вече бе отлаган няколко пъти. Испанския шампион посрещна Комо за трофея "Жоан Гампер" на стадион "Йохан Кройф", в близост до основното съоръжение, където тимът на Ханзи Флик ще домакинства и в първите си три срещи от първенството.

Spotify Camp Nou ⏳😍 pic.twitter.com/gPwYX2ha6p — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 10, 2025

Кметството на Барселона бе дало разрешение на клуба да играе на "Камп Ноу" при ограничен капацитет от 27 хиляди зрители, но това бе преди доклада на Асоциацията, констатирал множество нарушения. В Шампионска лига очевидно Барса отново трябва да домакинства в началото на сезона на "Монтжуик", както и в последните две години, като според наредбите на УЕФА всичките първи 8 домакинства на отбора трябва да бъдат на един стадион.

🎥 The Spotify Camp Nou is starting to look beautiful again! 😍pic.twitter.com/0L3LMdlQiq — Viralitity (@Viralitity) August 9, 2025

Според плановете реконструираният стадион трябва да събира 105 хиляди души след окончателния край на работите.

Следвай ни:

Снимки: Imago