Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Завръщането на Барса на "Камп Ноу" пак може да се отложи, "Монтжуик" ще бъде използван в ШЛ

Завръщането на Барса на "Камп Ноу" пак може да се отложи, "Монтжуик" ще бъде използван в ШЛ

  • 11 авг 2025 | 14:40
  • 384
  • 1
Завръщането на Барса на "Камп Ноу" пак може да се отложи, "Монтжуик" ще бъде използван в ШЛ

Две години минаха от началото на ремонтните работи на стадиона на Барселона "Камп Ноу", но завръщането на отбора ще почака още, твърди каталунското радио RAC1. Според медията инспекцията на съоръжението, което е направена от Европейската асоциация на клубовете, която трябва да даде одобрение за мачовете в Шампионската лига, е констатирала повече от 200 нарушения при конструкциите.

Очакваше се Барселона да се върне на стадиона си в средата на месец септември за домакинството на Валенсия в четвъртия кръг на Ла Лига, но датата вероятно ще се отложи, като крайният пусков срок на съоръжението вече бе отлаган няколко пъти. Испанския шампион посрещна Комо за трофея "Жоан Гампер" на стадион "Йохан Кройф", в близост до основното съоръжение, където тимът на Ханзи Флик ще домакинства и в първите си три срещи от първенството.

Кметството на Барселона бе дало разрешение на клуба да играе на "Камп Ноу" при ограничен капацитет от 27 хиляди зрители, но това бе преди доклада на Асоциацията, констатирал множество нарушения. В Шампионска лига очевидно Барса отново трябва да домакинства в началото на сезона на "Монтжуик", както и в последните две години, като според наредбите на УЕФА всичките първи 8 домакинства на отбора трябва да бъдат на един стадион.

Според плановете реконструираният стадион трябва да събира 105 хиляди души след окончателния край на работите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 4898
  • 2
Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 1756
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 611
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 970
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 3504
  • 10
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9580
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 20329
  • 100
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 28270
  • 22
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 107
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9580
  • 22
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 21056
  • 14
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 6365
  • 24