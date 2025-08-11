Все по-вероятно е Барселона да изиграе мач от Ла Лига в САЩ

Популярни
  11 авг 2025
Мачът от испанския елит между Барселона и Виляреал може да се проведе в САЩ, съобщава The Athletic.

Срещата е планирана да се проведе в Маями (Флорида). Днес Кралската футболна федерация обсъди това предложение и реши да го одобри. Така организацията ще трябва да поиска разрешение от ФИФА и УЕфА. Двубоят от 17-ия кръг на Ла Лига е насрочен за 20-21 декември на домакинския терен на Виляреал.

През 2018 година Relevent Sports се опита да организира мач от испанското първенство между Барселона и Жирона в Маями, който можеше да стане първият в испанското първенство, игран извън страната. Това решение предизвика безпокойство от страна на ФИФА, Футболната федерация на САЩ и на Испания, които се обявиха „против“. По-късно Съветът на ФИФА блокира инициативата, заявявайки, че официалните срещи от националното първенство трябва да се провеждат на територията на въпросната страна.

През май 2024 година беше съобщено, че ФИФА ще отмени забраната за провеждане на мачове от националните първенства в чужбина.

Снимки: Gettyimages

