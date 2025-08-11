Все по-вероятно е Барселона да изиграе мач от Ла Лига в САЩ

Мачът от испанския елит между Барселона и Виляреал може да се проведе в САЩ, съобщава The Athletic.

Срещата е планирана да се проведе в Маями (Флорида). Днес Кралската футболна федерация обсъди това предложение и реши да го одобри. Така организацията ще трябва да поиска разрешение от ФИФА и УЕфА. Двубоят от 17-ия кръг на Ла Лига е насрочен за 20-21 декември на домакинския терен на Виляреал.

The Spanish Football Federation (RFEF) has approved the request for December’s La Liga fixture between Villarreal and Barcelona be played in Miami.



Following a meeting of the RFEF’s board of directors on Monday, the federation said it had received the documentation regarding the… https://t.co/g3bifkQiWO pic.twitter.com/s4UpzLzKCn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 11, 2025

През 2018 година Relevent Sports се опита да организира мач от испанското първенство между Барселона и Жирона в Маями, който можеше да стане първият в испанското първенство, игран извън страната. Това решение предизвика безпокойство от страна на ФИФА, Футболната федерация на САЩ и на Испания, които се обявиха „против“. По-късно Съветът на ФИФА блокира инициативата, заявявайки, че официалните срещи от националното първенство трябва да се провеждат на територията на въпросната страна.

BREAKING: The board of the Spanish football federation have approved LaLiga's request for Villarreal v Barcelona to be played in Miami in December🚨 pic.twitter.com/zNWLzw9E1L — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 11, 2025

През май 2024 година беше съобщено, че ФИФА ще отмени забраната за провеждане на мачове от националните първенства в чужбина.

