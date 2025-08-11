Популярни
Флик: Напускането на Мартинес ще даде възможност на други играчи да израснат

  11 авг 2025
Наставникът на Барселона Ханзи Флик коментира напускането на защитника Иниго Мартинес в посока Ал-Насър след победата с 5:0 над Комо за трофея „Жоан Гампер“.

„През миналия сезон той беше много важна част от нашите успехи, но неговото напускане ще бъде възможност за други играчи да израснат. Ново попълнение в защита? Ще говоря с Деко, когато той е тук, и ще видим, но за момента не мисля, че ще се подсилим в отбрана“, заяви Флик, който също така коментира разрешения конфликт между клуба и капитана Марк-Андре тер Стеген.

„Това беше много важно. Не е лесно да се справим с тази ситуация, защото Марк беше важна част от клуба през последните десетина години. Ние обаче имахме възможността да подпишем с Жоан Гарсия с поглед към бъдещето и трябваше да се възползваме. Мисля, че беше важно да разрешим този въпрос преди „Жоан Гампер“. Много е важно да имаме добра комуникация и да си говорим“, добави германският специалист.

Снимки: Gettyimages

