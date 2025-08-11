Популярни
Оставам в Барселона, увери атакуващ халф на тима

Атакуващият халф на Барселона Фермин Лопес отрече слуховете за свое напускане на клуба през това лято. Това той направи след победата с 5:0 срещу Комо, в която се разписа на два пъти.

„Феновете на Барселона могат да си отдъхнат, защото ще остана тук. Няма да напусна отбора“, увери 22-годишният испанец, към когото интерес проявяват Манчестър Юнайтед, Байерн (Мюнхен) и Челси.

Лопес е продукт на академията на каталунския клуб – „Ла Масиа“. През сезон 2024/25 той записа 46 мача във всички състезания, в които отбеляза 8 гола и направил 10 асистенции. Настоящият договор на играча с Барселона е до края на юни 2029 година.

