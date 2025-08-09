Дзаниоло е на кръстопът

Николо Дзаниоло не е в плановете на Галатасарай и обмисля оферти от Удинезе, Фламенго, Бенфика и ПСВ Айндховен. Договорът на нападателя с турския гранд е до юни 2027 година, но на него няма да се разчита.

Италианският национал трудно открива постоянство в кариерата си и на 26 години е на път да пропилее таланта си. Проблемите му започнаха с напускането на Рома, последвано от преминаване в Галатасарай през февруари 2023 г. за 15 милиона евро.

Дзаниоло така и не оправда очакванията. Той прекара само шест месеца в Турция, а после имаше неуспешни периоди под наем в Астън Вила, Аталанта и Фиорентина, като никой от тези клубове не пожела да го задържи за постоянно.

Според „Гадзета дело Спорт“, Удинезе предлага на Дзаниоло завръщане в Серия "А" под формата на наем с опция за закупуване. Той би заел мястото на Флориан Товен, който бе продаден на Ланс за 6 милиона евро плюс 2 милиона евро под формата на бонуси.

Други клубове, проявяващи интерес към Дзаниоло, са Фламенго, Бенфика и ПСВ Айндховен, но той знае, че Серия "А" му дава най-добър шанс да се пребори за място в националния отбор на Италия под ръководството на новия селекционер Дженаро Гатузо.

