Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

  • 9 авг 2025 | 00:42
  • 429
  • 0
Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

Галатасарай откри новия сезон в турското първенство с убедителна победа като гост на Газиантеп - 3:0. С най-голяма заслуга за успеха на гранда от Истанбул беше Баръш Йълмаз, който вкара два от головете и подаде за третия. Домакините пък завършиха с червен картон заради червен картон на вратаря Мустафа Бозан в 64-тата минута.

В отсъствието на Виктор Осимен именно Йълмаз поведе атаката на Галатасарай. Официален дебют направи привлеченият от Байерн (Мюнхен) Льорой Сане, но той по никакъв начин не впечатли с изявите си и получи ниски оценки от турските медии.

Баръш Йълмаз откри резултата от дузпа в 12-тата минута. Нарушението на Кевин Родригес първоначално не беше забелязано от съдията, но след намесата на ВАР той посочи бялата точка и показа жълт картон на португалеца. Само шест минути по-късно Йълмаз финтира бранител на домакините и подаде на връхлитащия Ерен Елмали, който покачи на 2:0.

Третото попадение падна дълбоко в добавеното време на първата част. Негов автор стана Баръш Йълмаз, отново от дузпа. Нападателят беше фаулиран в наказателното поле и още веднъж преодоля Бозан. Интригата изчезна окончателно в средата на втората част, когато вратарят на Газиантеп игра с ръка извън пеналта и получи директен червен картон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

  • 8 авг 2025 | 19:45
  • 2047
  • 12
Бърнли привлече Армандо Броя

Бърнли привлече Армандо Броя

  • 8 авг 2025 | 19:21
  • 1505
  • 0
Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

  • 8 авг 2025 | 19:07
  • 2255
  • 0
Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

  • 8 авг 2025 | 18:57
  • 1421
  • 0
Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

  • 8 авг 2025 | 18:26
  • 2080
  • 1
УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

  • 8 авг 2025 | 18:12
  • 13568
  • 56
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 17247
  • 50
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 38066
  • 170
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 10218
  • 25
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 25876
  • 101
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 12067
  • 17
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 45622
  • 51