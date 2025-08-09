Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

Галатасарай откри новия сезон в турското първенство с убедителна победа като гост на Газиантеп - 3:0. С най-голяма заслуга за успеха на гранда от Истанбул беше Баръш Йълмаз, който вкара два от головете и подаде за третия. Домакините пък завършиха с червен картон заради червен картон на вратаря Мустафа Бозан в 64-тата минута.

В отсъствието на Виктор Осимен именно Йълмаз поведе атаката на Галатасарай. Официален дебют направи привлеченият от Байерн (Мюнхен) Льорой Сане, но той по никакъв начин не впечатли с изявите си и получи ниски оценки от турските медии.

Баръш Йълмаз откри резултата от дузпа в 12-тата минута. Нарушението на Кевин Родригес първоначално не беше забелязано от съдията, но след намесата на ВАР той посочи бялата точка и показа жълт картон на португалеца. Само шест минути по-късно Йълмаз финтира бранител на домакините и подаде на връхлитащия Ерен Елмали, който покачи на 2:0.

Третото попадение падна дълбоко в добавеното време на първата част. Негов автор стана Баръш Йълмаз, отново от дузпа. Нападателят беше фаулиран в наказателното поле и още веднъж преодоля Бозан. Интригата изчезна окончателно в средата на втората част, когато вратарят на Газиантеп игра с ръка извън пеналта и получи директен червен картон.