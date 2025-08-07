Милан и отборът на Фабрегас най-после се разбраха с Галатасарай за Мората

Нападателят Алваро Мората в крайна сметка ще облече екипа на Комо след проточилите се тристранни преговори с Милан и Галатасарай, съобщава Фабрицио Романо.

Както е известно, от Милан, който държи правата на капитана на Испания, бързо се съгласиха да прекратят наема му в Галатасарай и да го преотстъпят в отбора на Сеск Фабрегас. От истанбулския гранд обаче дълго време упорстваха, настоявайки да получат по-голяма компенсация от предлаганата. Все пак всички страни в момента са на финалната права на преговорите помежду си. Така турският шампион ще получи обезщетение за предсрочно прекратения наем на стойност 5 млн. евро, а Мората ще бъде преотстъпен на Комо с опция за задължителното му закупуване. Според Джанлука Ди Марцио тя е в размер на 12 млн. евро.

32-годишният играч премина в Галатасарай в началото на февруари, когато за неговия наем до края на 2025-а бяха платени 6 млн. евро. Освен това в сделката с Милан бяха включени няколко клаузи за удължаване на преотстъпването или окончателното закупуване на Мората. Той обаче не остана очарован от престоя си в „Джим Бом“ и така реши да се присъедини към Комо. За турския клуб опитният футболист изигра 16 мача със 7 гола и 3 асистенции, като успя да спечели титлата в южната ни съседка.

Снимки: Gettyimages