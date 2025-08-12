Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг на турнира на твърди кортове в Синсинати от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Сабаленка се нуждаеше от три часа и 12 минути, за да победи 30-ата в схемата Ема Радукану (Великобритания) със 7:6(3), 4:6, 7:6(5) в оспорван двубой.

В първия сет Радукану навакса изоставане от 2:4 до 5:4 в своя полза, но Сабаленка изравни и впоследствие надделя в тайбрека. Британката осъществи решителен пробив за аванс от 4:3 във втората част и стигна до 6:4, с което прати мача в трети сет. Той бе изключително равностоен, двете тенисистки не направиха пробив, а в тайбрека Сабаленка реализира втория си мачбол.

Нейна съперничка в сблъсък за достигане до четвъртфиналите ще бъде испанката Джесика Бусас Манейро, която елиминира представителката на домакините Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:1.

10 - Aryna Sabalenka is the first player to win all her first 10 WTA main draw meetings against British opponents since Mary Joe Fernandez between 1985 and 1992. Queen. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/V17yfo5U8W — OptaAce (@OptaAce) August 11, 2025

12-тата поставена Екатерина Александрова (Русия) се наложи над австралийката Мая Джойнт с 6:4, 6:3. В четвъртия кръг тя ще се изправи срещу победителката от мача между петата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) и 28-ата в схемата Анна Калинская (Русия).

Румънката Сорана Кърстя си уреди мач в четвъртия кръг срещу третата поставена Ига Швьонтек (Полша), след като се справи с Юе Юан (Китай) след обрат с 6:7(2), 6:4, 6:4 за два часа и 48 минути игра.

Снимки: Imago