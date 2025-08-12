Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

  • 12 авг 2025 | 00:28
  • 77
  • 0
Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг на турнира на твърди кортове в Синсинати от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Сабаленка се нуждаеше от три часа и 12 минути, за да победи 30-ата в схемата Ема Радукану (Великобритания) със 7:6(3), 4:6, 7:6(5) в оспорван двубой.

В първия сет Радукану навакса изоставане от 2:4 до 5:4 в своя полза, но Сабаленка изравни и впоследствие надделя в тайбрека. Британката осъществи решителен пробив за аванс от 4:3 във втората част и стигна до 6:4, с което прати мача в трети сет. Той бе изключително равностоен, двете тенисистки не направиха пробив, а в тайбрека Сабаленка реализира втория си мачбол.

Нейна съперничка в сблъсък за достигане до четвъртфиналите ще бъде испанката Джесика Бусас Манейро, която елиминира представителката на домакините Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:1.

12-тата поставена Екатерина Александрова (Русия) се наложи над австралийката Мая Джойнт с 6:4, 6:3. В четвъртия кръг тя ще се изправи срещу победителката от мача между петата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) и 28-ата в схемата Анна Калинская (Русия).

Румънката Сорана Кърстя си уреди мач в четвъртия кръг срещу третата поставена Ига Швьонтек (Полша), след като се справи с Юе Юан (Китай) след обрат с 6:7(2), 6:4, 6:4 за два часа и 48 минути игра.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Донски отпадна в първи кръг в София

Донски отпадна в първи кръг в София

  • 11 авг 2025 | 20:04
  • 669
  • 1
Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

  • 11 авг 2025 | 19:35
  • 1952
  • 0
Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

  • 11 авг 2025 | 18:17
  • 5457
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев на корта в София вторник

Иван Иванов и Александър Василев на корта в София вторник

  • 11 авг 2025 | 16:01
  • 902
  • 0
Вики Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

Вики Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

  • 11 авг 2025 | 15:41
  • 704
  • 1
Александър Василев: Това е една стъпка напред

Александър Василев: Това е една стъпка напред

  • 11 авг 2025 | 13:25
  • 3275
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 14732
  • 34
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 32662
  • 66
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 44411
  • 156
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 46510
  • 327
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 11929
  • 6
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 26984
  • 12