Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Отличната серия на Вики Томова в Синсинати продължава

Отличната серия на Вики Томова в Синсинати продължава

  • 9 авг 2025 | 00:58
  • 362
  • 0
Отличната серия на Вики Томова в Синсинати продължава

Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Синсинати от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Първата ракета на България победи номер 64 в световната ранглиста Ан Ли (САЩ) с 6:4, 7:5 за час и 42 минути.

Томова проби още в първия гейм на мача, но съперничката й изравни за 2:2. Българката стигна до нов брейк за 4:3, а при 5:3 пропусна сетбол при сервис на американката. След това Томова затвори първия сет с гейм на нула на собственото си подаване.

Софиянката проби първа и във втората част за 3:2, но загуби следващите три гейма за 3:5. Тя отрази един сетбол в десетия гейм и със серия от четири поредни гейма затвори срещата и се класира за втория кръг на надпреварата.

Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати
Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати

Преди този мач българката постигна и две победи в квалификациите. Следващата съперничка на Томова ще бъде украинката Даяна Ястремска.

С представянето си до момента Виктория Томова си осигури 18 200 долара и 75 точки за световната ранглиста, в която заема 105-а позиция в момента.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Контузия спря Янаки Милев на четвъртфиналите на "Чаланджър"-а в Бон

Контузия спря Янаки Милев на четвъртфиналите на "Чаланджър"-а в Бон

  • 8 авг 2025 | 16:26
  • 650
  • 0
Артур Фис се отказа от участие в Уинстън-Салем, Циципас го заменя

Артур Фис се отказа от участие в Уинстън-Салем, Циципас го заменя

  • 8 авг 2025 | 15:47
  • 775
  • 0
Александър Василев разби №2 в схемата за 1/2-финал в София

Александър Василев разби №2 в схемата за 1/2-финал в София

  • 8 авг 2025 | 15:29
  • 692
  • 0
Лидия Енчева е полуфиналистка на турнира в Брашов

Лидия Енчева е полуфиналистка на турнира в Брашов

  • 8 авг 2025 | 15:25
  • 501
  • 0
Сабаленка подсили екипа си преди US Open

Сабаленка подсили екипа си преди US Open

  • 8 авг 2025 | 14:27
  • 1286
  • 3
Муратоглу: Малееви са най-великата фамилия в тениса

Муратоглу: Малееви са най-великата фамилия в тениса

  • 8 авг 2025 | 13:34
  • 7147
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 17249
  • 50
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 38067
  • 170
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 10219
  • 25
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 25876
  • 101
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 12068
  • 17
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 45623
  • 51