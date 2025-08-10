Популярни
Швьонтек пише история в Синсинати

  • 10 авг 2025 | 05:34
Швьонтек пише история в Синсинати

Полската тенисистка Ига Швьонтек достига 300 победи в WTA-тура със скорост, каквато публиката не помни от времето на Серина Уилямс, като стартира на турнира в Синсинати (награден фонд 5 152 599 долара) силно и не даде много шансове на Анастасия Потапова. Швьонтек се наложи над 44-ата в света рускиня с 6:1, 6:4, като юбилейната победа идва в нейния мач номер 372 и отива в третия кръг на турнира.

През 2006-а година Серина Уилямс постигна 300 победи в 360 мача.

Полякинята, която е поставена под номер 3 в американския турнир от WTA 1000, доминираше в началото на мача, след като спечели два пробива и не позволи нито една възможност за пробив на сервиса си.

След като лесно спечели първия сет, Швьонтек взе и първия брейк във втория. Но тогава Потапова показа някаква съпротива и успя да си върне брейка в четвъртия гейм. Шесткратната шампионка от Големия шлем обаче не се паникьоса, като си спечели още един брейк в седмия гейм и след това затвърди подаването си до края на мача, за да завърши срещата в два сета и 74 минути игра. За Швьонтек това беше първи мач, след като загуби шокиращо от Клара Таусон в третия кръг на турнира в Монреал. В следващия кръг в Синсинати номер 3 в света ще играе срещу номер 25 в схемата Марта Костюк (Украйна).

Тя призна, че си е взела малка почивка след турнира "Уимбълдън" от "Големия шлем", която е прекарала на лодка в Балтийско море и това се е оказало с доста благотворно влияние.

"Бях на лодка, спах там и всичко останало. Можех да видя брега и всеки голям град, който има по крайбрежието от морска гледна точка. Приятелите ми бяха там. Всичко беше супер забавно и ми хареса“, каза Швьонтек. Следващата й съперничка Костюк пък имаше още по-лесно изпитание, отстранявайки на старта Татяна Мария (Германия) с 6:0, 6:1.

Намиращата се на 94-о място в ранглистата при жените японка Аои Ито отстрани Анастасия Павлюченкова във втория кръг, поднясяйки една от изненадите до този момент. Тя се справи с 6:1, 4:6, 6:4, демонстрирайки комбинация от висок форхенд, плосък форхенд и след това – изневиделица и небрежно – впечатлавящ уинър-слайс от форхенд.

21-годишната японка загатна, че и в бъдеще ще прави впечатление, след като започна мача с два поредни пробива и дръпна с 4:0. Но сценарият беше огледален във втория сег, когато опитната рускиня също поведе с 4:0. Третият сет – след ранни разменени пробиви, се реши шестия гейм, когато Ито започна да показва класа. Тя поведе с 5:2, допусна намаляване на преднината й на 4:5, но в крайна сметка с пореден пробив взе мача с 6:4 в третия сет.

В турнира е и българската първа ракета Виктория Томова, която победи номер 64 в световната ранглиста Ан Ли (САЩ) с 6:4, 7:5 за час и 42 минути и ще играе в следващия етап с украинката Даяна Ястремска.

