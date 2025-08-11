Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гоф преодоля втория кръг в Синсинати и ще играе срещу екзекуторката на Томова

Гоф преодоля втория кръг в Синсинати и ще играе срещу екзекуторката на Томова

  • 11 авг 2025 | 00:33
  • 159
  • 0
Гоф преодоля втория кръг в Синсинати и ще играе срещу екзекуторката на Томова

Американката Коко Гоф, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг на тенис турнира в Синсинати, след като като надигра с лекота китайката Синюй Ван с 6:3, 6:2. Така тя ще играе в следващата фаза срещу Даяна Ястремска от Украйна, която по-рано през деня победи най-добрата българска Виктория Томова.

Най-добрата италианка Джазмин Паолини също продължава напред в турнира на твърди кортове, като победи в оспорван мач гъркинята Мария Сакари след два тайбрека - 7:6 (2), 7:6 (5).

За третия кръг се класира и рускинята Виктория Кудерметова, която победи Белинда Бенчич от Швейцария с 6:4, 7:6 (0).

Магда Линете от Полша също е в следващата фаза, постигайки победа над Ребека Срамкова от Словакия със 7:6 (4), 6:0.

В третия кръг е и представителката на домакините Ашли Крюгер, която се наложи над латвийката Анастасия СЕвасктова с 6:4, 0:6, 6:3.

Германката Ела Зайдел поднесе изненада, като надигра Ема Наваро от САЩ, която е 11 в света, с 6:4, 1:6, 6:4 за повече от 2 часа и 15 минути на твърдия корт.

Следвай ни:

Още от Тенис

Украинка спря похода на Виктория Томова в Синсинати

Украинка спря похода на Виктория Томова в Синсинати

  • 10 авг 2025 | 20:15
  • 7735
  • 7
Трима българи на корта в понеделник в София

Трима българи на корта в понеделник в София

  • 10 авг 2025 | 17:54
  • 867
  • 2
Трима българи на корта в понеделник на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София

Трима българи на корта в понеделник на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София

  • 10 авг 2025 | 17:38
  • 919
  • 0
Две български победи в първия ден на "Чалънджър"-а в София

Две български победи в първия ден на "Чалънджър"-а в София

  • 10 авг 2025 | 15:38
  • 519
  • 0
Свиленград прие турнир по тенис за деца

Свиленград прие турнир по тенис за деца

  • 10 авг 2025 | 15:02
  • 1001
  • 1
Александър Василев отстъпи в първия си финал при мъжете

Александър Василев отстъпи в първия си финал при мъжете

  • 10 авг 2025 | 13:31
  • 2414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 26408
  • 77
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 127348
  • 551
Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

  • 10 авг 2025 | 21:53
  • 25494
  • 28
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 54244
  • 98
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 81631
  • 24
Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабергас и прегази Комо

Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабергас и прегази Комо

  • 10 авг 2025 | 23:57
  • 4855
  • 1