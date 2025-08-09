Популярни
Шампионката от 2022 година Каролин Гарсия стартира с победа в Синсинати



Шампионката от 2022 година Каролин Гарсия стартира с победа на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Французойката, която участва с "уайлд кард" тази година, се наложи над Соня Картал (Великобритания) с 5:7, 6:4, 6:3 за 2:36 часа.

Гарсия загуби първия сет, поведе с 5:2 във втория сет, а в третата част доминираше и затвори срещата с третия си мачбол.

Следващата й съперничка ще бъде поставената под номер 11 и финалистка от 2023 година Каролина Мухова (Чехия), която победи с 6:7(3), 7:5, 6:4 в единствената им предишна среща в Доха 2023.

Гъркинята Мария Сакара също продължава напред след успех над Камила Рахимова (Русия) с 6:3, 3:6, 6:2.

В други срещи Ребека Шрамкова (Словакия) надделя над Каролин Долехайд (САЩ) с 1:6, 6:4, 7:6(1), Айля Томлянович (Австралия) победи Анна Бондар (Унгария) със 7:6(0), 6:4, а в американски сблъсък Тейлър Таузенд спечели срещу Даниел Колинс с 6:4, 7:6(2).

Рускинята Вероника Кудерметова се класира за втория кръг, след като елиминира Сюзан Ламенс (Нидерландия)с 6:1, 6:3, а Барбора Крейчикова (Чехия) се наложи над Алиша Парк (САЩ) с 6:4, 4:6, 6:0.

