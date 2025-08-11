Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана, обявиха от новака в efbet Лига.

"Анатоли Нанков е новият старши треньор на ПФК Монтана! Успех в новото предизвикателство!", написаха от клуба.

Преди два дни Монтана се раздели с наставника Танчо Калпаков след домакинско равенство 0:0 в северозападното дерби с Ботев (Враца).

За последно Нанков беше начело на Марек, с който се раздели през октомври миналата година.

"Чухме се по телефона с Танчо, пожелахме си успех и това е съвсем нормално - ние сме колеги. Поздравления за неговата работа до момента. През миналото първенство Монтана игра страхотно и си спечели заслужено правото да играе в Първа лига. Хубаво е, че ядрото на отбора се е запазило от миналия сезон, повечето момчета са млади и жадни за успехи. Надявам се заедно да ги постигнем", сподели Нанков.

След първите 4 кръга Монтана има 2 точки в актива си и заема 13-то място в класирането.